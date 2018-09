Nemmeno la sorpresa Sevastova è riuscita a fermare la corsa di Serena Williams: in semifinale agli US Open l'americana vincitrice di 23 slam ha lasciato all'avversaria la miseria di 3 games (6-3 6-0) e in finale incontrerà la giapponese Naomi Osaka (testa di serie numero 20) che ha eliminato nell'altra semifinale la statunitense Madison Keys con il punteggio di 6-2 6-4.

Nel tabellone maschile stasera le due semifinali: Nadal-Del Potro e Nishikori-Djokovic