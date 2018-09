Italia-Polonia finisce 1-1 il vero battesimo di Mancini

Il vero debutto sulla panchina azzurra di Roberto Mancini finisce con un pareggio. E' 1-1 fra Italia e Polonia la prima partita della Nazionale nella Nations League. Nel primo tempo più Polonia, tanto che arriva la rete di Zielinsky al 40'; Italia diversa nella ripresa (entrano prima Bonaventura e poi Belotti per uno spento Balotelli). Arriva così il pareggio dal dischetto al '78: trasformazione perfetta di Jorginho di un penalty concesso per atterramento di Chiesa in area. Mancini soddisfatto: "Secondo tempo benissimo contro una squadra più rodata di noi"