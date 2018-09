«Buongiorno. Non rovinare una buona giornata, pensando che ieri ne hai avuta una pessima. Lascia andare. Io sono forte e voi?». Un 'cripticò Mario Balotelli, su Instagram, prende in prestito una citazione con tanto di foto di Denzel Washington per rispondere indirettamente alle critiche piovutegli addosso dopo l’opaca prestazione contro la Polonia. Parole che qualcuno ha letto come una indiretta risposta all’ex ct Sacchi che ieri commentato duramente la prestazione dell’attaccante azzurro l’altro ieri ("Il calcio è uno sport di squadra, e l’intelligenza conta più dei piedi").