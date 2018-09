Jenson Button vende la sua splendida McLaren a 1,8 milioni di euro

Jenson Button, ex pilota di Formula 1, Campione del Mondo 2009, vende - su Instagram - la sua McLaren P1 da 1,8 milioni di euro. Un'auto che quando è uscita ne costava circa 1,2. Button aveva ordinato personalmente questa McLaren. Tante le particolarità che la rendono unica, dalla verniciatura Grauschwartz Gray, per il pacchetto opzionale Stealth, realizzata dal reparto operazioni speciali della Casa agli interni, anch’essi inediti, in alcantara grigia e nera MSO. La carrozzeria è di questo colore completamente esclusivo e stupefacente, la McLaren P1 di Jenson Button ha ruote forgiate e pinze dei freni di un color giallo brillante, una tinta definita tra le più sofisticate. Button ora si trova negli Stati Uniti e non ha più modo di guidare questo veicolo dall’estetica e dalle prestazioni mozzafiato. Per questo motivo ha deciso di cedere la proprietà dell’auto al prossimo fortunato acquirente, per far muovere un po’ quei numeri sul contachilometri. Nonostante infatti l’ex pilota sia in possesso della vettura da molti anni, i chilometri registrati sono sempre gli stessi, circa 885. Per quanto riguarda la motorizzazione, è dotata di un V8 bicilindrico da 3.8 litri abbinato ad un propulsore elettrico che genera una potenza di 903 Cv e 980 Nm, che viene trasferita alle ruote posteriori grazie alla trasmissione a sette velocità e gli consente di raggiungere la velocità da 0 a 100 km/h in soli 2.8 secondi.