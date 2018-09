Singapore; terze libere, Vettel e Raikkonen i piu' veloci

Sebastian Vettel è stato il più veloce nella terza e ultima sessione di prove disputate sul circuito di Marina Bay e valide per il Gp di Singapore. Il tedesco della Ferrari ha girato in 1'38"054 (nuovo record non ufficiale della pista). Alle sue spalle il compagno di scuderia Kimi Raikkonen (1'38"416), secondo, quindi Lewis Hamilton (1'38"558) con la Mercedes, che guida la classifica del Mondiale. Indietro le Red Bull: quinto Daniel Ricciardo e sesto Max Verstappen. Alle 15 si disputeranno le qualifiche per assegnare la pole.