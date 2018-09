Mondiali: l'Italia fa il tris battendo anche l'Argentina di Velasco

Terza vittoria per l'Italvolley ai mondiali. Gli azzurri si sono imposti per 3-1 con l'Argentina, la nazionale guidata dal ct Julio Velasco. Dopo un primo set un po' in salita e perso 25 a 22 i ragazzi capitanati da Ivan Zaytsev hanno ripreso in mano le redini dell'incontro ehanno conquistato il secondo set 25-23 e il terzo 25-22.

La nazionale azzurra prende il largo anche nel quarto set con un parziale di 10-3. Ma poi l'Argentina recupera fino ad arrivare sul 23 a 23 con un ace.

Ultimi punti al cardiopalma con la nazionale di Velasco determinatissima a strappare il tie break. Ma è l'Italia alla fine ad avere la meglio infiammando il Mandela Forum con un ace di Baranowicz imponendosi per 28 a 26 e infiammando il Mandela Forum di Firenze.