GP Singapore, trionfa (ancora) Hamilton: mondiale ad un passo. 2° Verstappen, 3° Vettel

Lewis Hamilton vince ancora, ha fatto suo anche il gran premio di Singapore di F1, con una gara perfetta da grande campione, allungando la sua già forte prima posizione nella classifica mondiale. Secondo posto per Max Verstappen (Red-Bull), terzo Sebastian Vettel che si allontana sempre più dal sogno iridato. Quarto posto per Valtteri Bottas, quindi Kimi Raikkonen e Daniel Ricciardo. Bene Fernando Alonso al 7/o posto, per il futuro ferrarista Charles Leclerc, 9/a posizione al termine di una buona gara con tanti sorpassi. Il titolo mondiale si fa sempre più vicino per Lewis Hamilton che con la sua Mercedes ha dominato oggi anche il gran premio di Singapore, allungando in modo considerevole nella classifica iridata. Ora il britannico ha 281 punti contro i 241 di Sebastian Vettel, a sole sei gare dala fine del Mondiale. In terza posizione l’altro ferrarista Kimi Raikkonen con 174 punti, poi il secondo della Mercedes Valtteri Bottas a 171 punti, quindi i due della Red Bull: Max Verstappen a 148 punti e Daniel Ricciardo a 126.

Nella classifica costruttori primo posto per la Mercedes con 452 punti, poi la Ferrari 415, la Red Bull274, Renault 91 e Haas 76