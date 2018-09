Kiara Fontanesi annichilisce la concorrenza in Olanda ad Assen, quinta prova del Mondiale Motocross Femminile. Primo sigillo stagionale che vale alla portacolori del Team Fonta MX la leadership del mondiale. La poliziotta parmense si porta in testa al mondiale con 213 punti, otto in più di Van De Ven e ben 22 sulla tedesca Papenmeier. Si deciderà tutto a Imola il prossimo 30 settembre.