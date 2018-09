Giovane promessa del golf trovata morta sul campo in Iowa

Una studentessa universitaria spagnola di 22 anni, considerata una promessa del golf, Celia Barquin Arozamena, è stata trovata morta su un campo da golf in Iowa, e un ragazzo, sempre di 22 anni, è stato incriminato per omicidio.

Secondo quanto ha reso nota la polizia, il corpo di Barquin Arozamena è stato rinvenuto ieri al Coldwater Golf Links di Ames e, secondo i primi accertamenti, la morte è avvenuta in seguito ad una aggressione. Allo stesso tempo, la polizia ha reso noto che un ventiduenne di nome Collin Daniel Richards è stato incriminato per omicidio di primo grado.

Barquin Arozamena aveva vinto il torneo 2018 Big 12 ed era stata nominata Atleta donna dell’anno dell’Iowa. Secondo quanto ha reso noto la Iowa State University, Barquin Arozamena, nata nella cittadina spagnola di Puente San Miguel, stava completando il corso di studi di ingegneria civile.

La polizia ha aggiunto solo di essere stata allertata con una telefonata ieri mattina, dopo che dei giocatori avevano trovato sul campo da golf una borsa da golf apparentemente abbandonata, e successivamente, gli agenti hanno rinvenuto, a breve distanza il corpo della ragazza.