Dopo l'anticipo di A fra Sassuolo ed Empoli, per il manto erboso del Mapei Stadium/Città del Tricolore è previsto un trattamento anti-micotico. Questo renderebbe lo stadio non disponibile per il match dell'Audace Reggio contro il San Marino, seconda giornata del campionato di Serie D previsto per doimenica. Il trattamento ha bisogno che per almeno un paio di giorni il terreno resti a riposo. O il match viene anticipato a sabato oppure prende piede l'ipotesi di giocare al Mirabello. Ma una deroga sembra difficile. Non resta che prendere in considerazione "trasferire" il match: a Imola (115 km)? E' stata presa in condierazione l'ipotesi Tardini, ma per motivi di ordine pubblico è evidente che verrà scartata, così come Braglia (Modena) e Ricci (Sassuolo).