Magie di Icardi e Vecino, l'Inter vince all'ultimo respiro

Inter batte Tottenham 2-1 nella partita della prima giornata del gruppo B di Champions League.

Inter (4-3-2-1): Handanovic 5, Skriniar 6, De Vrij 6.5, Miranda 6.5, Asamoah 6.5, Vecino 6.5, Brozovic 6, Politano 6.5 (27' st Keita 5.5), Nainggolan 5.5 (44' st Borja Valero sv), Perisic 5 (19' st Candreva 5), Icardi 7 (27 Padelli, 46 Berni, 13 Ranocchia, 33 D’Ambrosio). All.: Spalletti 6.5.

Tottenham (4-3-1-2): Vorm 6, Aurier 6.5, Sanchez 6, Vertonghen 6, Davies 5.5, Dembelè 6.5, Dier 5.5, Eriksen 7, Lamela 5.5 (27' st Winks 6), Kane 5 (44' st Rose sv), Son 6 (19' st Lucas 6). (22 Gazzaniga, 12 Wanyama, 16 Walker-Peters, 18 Llorente). All.: Pochettino 5.

Arbitro: Turpin (Fra) 5.

Reti: nel st al 8' Eriksen, al 41' Icardi, al 47' st Vecino.

Angoli: 8 a 4 per Inter .

Recupero: 0' e 4'.

Ammoniti: Skriniar, Perisic, Vertonghen e Sanchez per gioco falloso, Vorm per perdita di tempo.

Spettatori: 64.123.

** I GOL **

- 8' st: Eriksen vince un rimpallo al limite dell’area, calcia col destro e trova una deviazione di Miranda, Handanovic superato.

- 41' st: cross dalla sinistra di Asamoah, Icardi dal limite dell’area con un destro al volo batte Vorm.

- 47' st: su corner torre di De Vrij per Vecino, che da due passi di testa insacca. (ANSA).