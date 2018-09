La Juve in dieci stende il Valencia. Roma travolta dal Real

La Juve, nonostante l'espulsione di Cristiano Ronaldo, passa a Valencia con reti di Pjanic entrambe su rigore.

Il portoghese è stato espulso al 29' del primo tempo sullo 0-0. L'arbitro tedesco Felix Brych, richiamato dal giudice di linea posizionato dietro la porta, ha deciso di estrarre il rosso a Cristiano Ronaldo, per una manata su Murillo in fase d’attacco. Il portoghese è uscito dal campo in lacrime. E' la prima espulsione in Champions per Cr7 in carriera.

Tracollo invece per la Roma che a Madrid è stata castigata dal Real: 3-0. Sono andati a segno Isco, Bale e Díaz Mejía.

Real Madrid batte Roma 3-0 (1-0), nella prima partita del Gruppo G della Champions League, disputata a Madrid.

REAL MADRID (4-3-3): Navas 6.5, Carvajal 6.5, Ramos 6, Varane 7, Marcelo 6.5, Kroos 7, Casemiro 6, Modric 7 (Ceballos sv), Bale 8 (28' st Mariano Diaz 7), Benzema 6.5 (17' st Asensio 6) 6, Isco 7. (25 Courtois, 6 Nacho, 18 Llorente, 24 Ceballos, 17 Vazquez). All.: Lopetegui 6.5.

ROMA (4-3-3): Olsen 7.5, Florenzi 5, Manolas 5.5, Fazio 5, Kolarov 5, Nzonzi 4.5 (24' st Schick 4.5), De Rossi 6.5, Zaniolo 5.5 (9' st Lo. Pellegrini 5.5), Under 6, Dzeko 5.5, El Shaarawy 5 (17' st Perotti 5). (83 Mirante, 15 Marcano, 18 Santon, 4 Cristante). All.: Di Francesco 5.

Arbitro: Kuipers (Olanda) 6.

Reti: nel pt 45' Isco; nel st 13' Bale, 46' Mariano Diaz.

Angoli: 16-10 per il Real Madrid.

Ammoniti: Ramos, De Rossi e Dzeko per gioco falloso.

Recupero: 2' e 3'.

Spettatori: 75 mila circa.

** I GOL **

- 45' pt: Isco sblocca il risultato con una parabola a giro d’interno destro su punizione battuta all’altezza dei 17 metri.

- 13' st: Modric lancia in campo aperto Bale che, con la Roma sbilanciata in avanti, vola sulla sinistra e incrocia di sinistro rasoterra alle spalle di Olsen. E’ il 2-0.

- 46' st: splendido gol del nuovo entrato Mariano Diaz, che evita Manolas e insacca sotto l’incrocio.