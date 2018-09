La Polonia è l'ultima qualificata della Final-Six

Con la vittoria sulla Serbia per 3-0 (25-17, 25-16, 25-14), la Polonia conquista l’ultimo posto utile per la Final Six dei Mondiali di pallavolo maschile, in programma a Torino dal 26 al 28 settembre. I polacchi hanno chiuso al primo posto la pool H superando proprio i serbi in graduatoria con 6 vittorie e 19 punti. Gli uomini di Nikola Grbic, già qualificati da ieri, avanzano come una delle due migliori seconde insieme con la Russia.

Queste quindi le nazionali che si contenderanno l’accesso alle semifinali: Italia (1/a pool E), Brasile (1(a pool F), Stati Uniti (1/a pool G), Polonia (1/a pool H), Russia (1/a miglior seconda), Serbia (2/a miglior seconda). Le sei formazioni saranno divise in due gironi.

Oggi a Torino si terranno i sorteggi. Le prime a essere sorteggiate saranno Italia e Brasile: una nella pool I e l’altra nella Pool J. Identico il sorteggio per Stati Uniti e Polonia, una nel girone I e l’altra nel girone J. Per quanto riguarda le seconde classificate, invece, la Russia (1a miglior seconda) sarà inserita nella Pool I, mentre la Serbia (2a miglior seconda) nella Pool J. Agli azzurri di Gianlorenzo Blengini toccherà quindi una tra Stati Uniti e Polonia, e una tra Russia e Serbia.