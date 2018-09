Italia nel girone con Serbia e Polonia

Il sorteggio dei due gironi dei quarti di finale dei Mondiali di Pallavolo maschile riserva Polonia e Serbia per l’Italia di Blengini. Due i gironi sorteggiati all’NH Hotel del Lingotto di Torino, città che ospiterà la fase finale della rassegna mondiale al PalaAlpitour a partire da mercoledì: oltre alla Pool J, quella in cui è presente l’Italia, nella Pool I si contenderanno i due posti in semifinale il Brasile, gli Stati Uniti e la Russia.