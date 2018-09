Parma Clima: Yomel Rivera raggiunge i compagni in Arizona

La pattuglia di atleti del Parma Clima in partenza per gli Stati Uniti per l'ultimo stage stagionale della nazionale maggiore si arricchisce con la presenza del lanciatore Yomel Rivera. La rinuncia del riminese Yuri Morellini ha aperto le porte della convocazione al lanciatore parmigiano, reduce da una stagione caratterizzata da un infortunio patito nel corso del primo raduno stagionale della nazionale, svoltosi a Messina nel mese di marzo. Nel corso della Regular Season Rivera ha giocato soltanto sette partite (media pgl di 4.97) ma ha poi disputato eccellenti playoff subendo soltanto due punti in sette riprese.

Gli azzurri saranno impegnati a Mesa, Arizona, dal 29 settembre al 10 ottobre e sosterranno una serie di partite amichevoli con le formazioni di Instructional League delle principali franchigie di Major League. Il nome di Yomel Rivera si aggiunge a quelli degli altri tesserati dal Parma baseball Michele Pomponi, Alessandro Deotto, Ricardo Paolini, Sebastiano Poma e Leonardo Seminati. Aldo Koutsoyanopulos ha invece rinunciato alla convocazione a causa dell'infortunio alla mano patito nei giorni scorsi in occasione del Super Six di Hoofdoorp.