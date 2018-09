Prima sconfitta stagionale al Lanfranchi: Zebre sconfitte 8 a 22 dagli Osperys

Zebre Rugby Club Vs Ospreys 8-22 (p.t. 3-16)

Marcatori: 3’ cp S. Davies (0-3); 13’ m Morgan tr S. Davies (0-10); 29’ drop S. Davies (0-13); 36’ cp Canna (3-13); 40’ cp S. Davies (3-16); s.t. 55’ cp S. Davies (3-19); 71’ m Tuivaiti (8-19); 75’ cp S. Davies (8-22)

Zebre Rugby Club: Padovani, Bellini, Boni, Castello (cap), Di Giulio (51’ Brummer), Canna, Palazzani (62’ Violi), Licata, Meyer, Tuivaiti, Tauyavuca (65’ Krumov), Sisi, Chistolini (47’ Zilocchi), Fabiani (62’ Ceciliani), Lovotti (62’ Rimpelli); All. Bradley

Ospreys: Evans D., North, Thomas (62’ Allen), Watkin, Morgan, Davies S., Davies A. (68’ Habberfield, 79’ Hook), King, Tipuric (cap), Lydiate (68’ Cracknell), Beard (60’ Cross), Davies B., Fia (55’ Botha), Otten (51’ Baldwin), Smith (62’ Jones); All. Clarke

Arbitro: Frank Murphy (Irish Rugby Football Union)

Assistenti: Eddie Hogan-O’Connell (Irish Rugby Football Union) e Vincenzo Schipani (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Alan Falzone (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: S. Davies (Ospresy) 5/5, drop 1/1; Canna (Zebre Rugby Club) 1/2

Man of the match: Aled Davies (Ospreys)

Punti in classifica: Zebre Rugby Club 0, Ospreys 4

Note: Cielo sereno. Temperatura 26°. Terreno in ottime condizioni. 3000 spettatori.

Due vittorie casalinghe e due ko in trasferta proiettano le Zebre Rugby al quinto posto della Conference A a quota 10 punti, tanti quanti quelli del Munster quarto. Rivali dei bianconeri quest’oggi allo Stadio Lanfranchi di Parma sono gli Ospreys, secondi nello stesso girone a 13 punti, dopo tre successi ed una sconfitta in quest’avvio di stagione. L’ultimo precedente tra le squadre si è disputato il 21 Aprile 2018 a Parma nel recupero del 17° turno di Guinness PRO14 ed è stata una vittoria per Castello e compagni (37-14) che sperano di poter mantenere inalterato il record di imbattibilità casalinga, in vigore dallo scorso 25 Febbraio e da allora continuativamente preservato, grazie ai quattro trionfi consecutivi giunti di fronte ai propri tifosi. Comincia come di consueto in salita la gara delle Zebre Rugby, sotto di 3 a 0 già al 3’ sul piazzato di S. Davies. Nel corso della prima frazione di gioco gli Ospreys fanno valere la loro maggior esperienza nelle fasi statiche e nel breakdown, stroncando sul nascere ogni tentativo d’assalto di Castello e compagni e incamerando punti in ogni modo: con una meta segnata da Morgan al 13’, con un drop di Davies al 29’ e nuovamente dalla piazzola con il numero 10 azzurro al 40’. L’unico squillo offensivo dei bianconeri è un calcio di punizione convertito da Carlo Canna al 36’. Nella ripresa l’inerzia della partita non cambia, facendosi al contrario ancor più asfissiante per i padroni di casa che scontano la maggior competenza dei Britannici in mischia chiusa ed in touche. Gli Ospreys vanno a punti solamente in due occasioni, entrambe dalla piazzola e sempre con Sam Davies (autore di 17 dei 22 punti totalizzati dalla sua compagine). Al 71’ una meta di Tuivaiti riaccende le speranze dei bianconeri, ma il poco tempo a disposizione è tiranno e le Zebre chiuderanno la propria gara senza riuscire a strappare il punto di bonus difensivo, pagando alcune discutibili scelte tattiche compiute nel primo tempo.

Le Zebre si ritroveranno lunedì 1° ottobre alla Cittadella del Rugby di Parma in vista del 6° turno di Guinness Pro14, in programma sabato 6 Ottobre al Scotstoun Stadium di Glasgow contro gli Scozzesi Warriors.