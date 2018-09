A 24 anni, già sei volte regina. Una grandissima Kiara Fontanesi ha trionfato alla finalissima di Imola e si è laureata per la sesta volta campionessa Mondiale WMX. La parmense portacolori Yamaha non si è accontentata di controllare la più immediata sfidante, l’olandese Nancy va de Ven: con grandissima grinta ha dominato anche la gara decisiva davanti a una folla di tifosi.

"Incredibile vincere qui, aspettavo questa gara per vincere davanti al pubblico di casa - ha detto a caldo -. Correre in Italia non ha prezzo. Prima di iniziare ho pianto, avevo tanta pressione. Uno dei titoli più belli di sempre. Sono davvero orgogliosa del traguardo raggiunto. E’ un titolo in parte inaspettato e quindi ancora più speciale. Avevo iniziato la stagione senza pensare al campionato, bensì a vincere quante più manche possibile".