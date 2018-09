La Polonia spazza via il Brasile: sono campioni del mondo!

Con un secco tre set a zero la Polonia ha spazzato via il Brasile. La squadra polacca, in questo modo, si è confermata campione del mondo di pallavolo.

Nel pomeriggio gli Stati Uniti hanno conquistato la medaglia di bronzo superando la Serbia 3-1 (23-25, 25-17, 32-30, 25-19) nella finale per il terzo posto dei mondiali di pallavolo maschile. Una vittoria in rimonta per gli uomini di Speraw, che dopo aver ceduto nel primo set hanno costruito con tenacia e determinazione il successo finale, chiudendo sul gradino più basso del podio il Mondiale torinese.