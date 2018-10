Linetty-Defrel, la Samp piega la Spal

La Sampdoria ha battuto la Spal 2-1 nel posticipo della Serie A

Sampdoria-Spal 2-1 (1-1).

Sampdoria (4-3-1-2): Audero 6, Bereszynski 5,5, Tonelli 6,5, Andersen 6, Murru 6, Barreto 7, Ekdal 6, Linetty 6,5 (38' st Jankto 5), Praet 5, Quagliarella 6 (31' st Kownacki 5,5), Defrel 7 (20' st Caprari 5,5). (33 Cabral, 72 Belec, 4 Vieira, 7 Sala, 11 Ramirez, 15 Colley, 22 Tavares, 25 Ferrari, 95 Rolando). All.: Giampaolo 6,5.

Spal(3-5-2): Gomis 6,5, Cionek 6, Djourou 5,5, Felipe 5,5, Lazzari 6,5, Luiz Everton 5,5 (20' st Missiroli 6), Schiattarella 6, Valoti 6 (26' st Fares 5), Costa 6, Petagna 6,5, Paloschi 5,5 (39' st Antenucci 5,5). (22 Thiam, 32 Milinkovic-Savic, 5 Simic, 6 Missiroli, 10 Floccari, 11 Moncini, 14 Bonifazi, 16 Valdifiori, 23 Vicari, 24 Dickmann) All.: Semplici 6.

Arbitro: La Penna di Roma 5,5.

Reti: nel pt 21' Paloschi, 25' Linetty; nel st 15' Defrel.

Angoli:6 a 5 per la Sampdoria.

Recupero: 3' e 5'.

Ammoniti: Felipe, Everton Luiz, Ekdal, Murru, Praet, Petagna per gioco scorretto.

Var: 0.

Spettatori: 17.885 di cui abbonati 17.046 e paganti 839.

** I GOL

- 21' pt: Tiro di Lazzari dal limite, Audero respinge corto in area, Paloschi è il più veloce e ribadisce in rete anticipando i difensori blucerchiati.

- 25' pt: Cross di Defrel da destra, Quagliarella di testa appoggia per l’accorrente Linetty che al volo di sinistro batte Gomis.

- 15' st: Quagliarella prova il diagonale, Gomis respinge, l'attaccante sampdoriano riprende il pallone e pesca in mezzo Defrel che batte senza problemi il portiere della Spal.