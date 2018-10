Malore per Keita: notte tranquilla in ospedale

Il centrocampista del Liverpool Naby Keita è stato ricoverato all’ospedale Cardarelli di Napoli in seguito a un malore probabilmente causato da un trauma di gioco. Il calciatore guineano si era accasciato sul terreno dopo circa venti minuti venendo sostituito da Henderson. Rientrato negli spogliatoi sulla barella mobile, è stato accompagnato all’ospedale San Paolo dal medico sociale e da un dirigente dei 'Reds' e quindi trasferito all’ospedale Cardarelli dove viene sottoposto a Tac e risonanza magnetica.

Keita, che è vigile e collabora con i sanitari del Cardarelli di Napoli, trascorrerà la notte in ospedale. Massimo riserbo sulla natura del problema avvertito: prima di emettere una diagnosi certa si attende l’esito degli esami cui viene sottoposto in questi minuti il centrocampista del Liverpool.



Gli esami a cui è stato sottoposto il calciatore del Liverpool Naby Keita hanno escluso la presenza di patologie in corso.

Tuttavia il centrocampista, uscito anzitempo dal campo a seguito di un forte trauma nel corso di Napoli-Liverpool, trascorrerà la notte in ospedale e rimarrà in osservazione prima di essere dimesso con ogni probabilità nella giornata di oggi.

Il calciatore, che non ha mai perso conoscenza, è assistito dal medico sociale della squadra inglese.

Notte tranquilla per Naby Keita, il centrocampista guineano del Liverpool uscito in barella dal campo nel corso di Napoli-Liverpool di ieri sera e ricoverato d’ urgenza in ospedale. In un primo momento per lui si erano temute complicazioni cardiache che i successivi esami svolti all’ ospedale Cardarelli di Napoli hanno escluso.

Il malore da cui è stato colpito il giocatore - questa la diagnosi - è stato provocato da un forte colpo alla schiena rimediato in un contrasto. Le condizioni di Keita - che è accompagnato dal medico sociale del Liverpool - verranno rivalutate nel corso della mattinata.