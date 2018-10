Quinta vittoria consecutiva per la nazionale di pallavolo femminile ai mondiali in corso in Giappone: le azzurre di Mazzanti hanno battuto la Cina - oro olimpico a Londra 2016 - con un secco 3-1 (20-25, 26-24, 25-16, 25-20). L’Italvolley si è qualificata per il secondo round da prime del girone, ma soprattutto con il pieno di vittorie e punti (5v e 15p). Un ottimo biglietto da visita con cui presentarsi a Osaka (Pool F), dove dal 7 all’11 ottobre Chirichella e compagne si giocheranno l’accesso alla Top Six, affrontando le formazioni provenienti dal girone C: Thailandia, Azerbaigian, Russia e Stati Uniti.