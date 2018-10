Alterne fortune per le due ssquadre italiane impegnate in Europa League.

Il Milan ha battuto 3-1 (0-1) i greci dell’Olympiacos in una partita della seconda giornata del gruppo F di Europa League. Rossoneri in svantaggio nel primo tempo, poi Cutrone con una doppietta e Higuain firmano la rimonta.

Disfatta invece per la Lazio in casa dell'Eintracht Francoforte. E' finita 4-1 per i tedeschi. La Lazio è andata a segno con Parolo ma è rimasta in nove per le espulsioni di Basta e Correa.