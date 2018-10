L'Italia non brilla a Genova: 1-1 con l'Ucraina

E' finita in parità, 1-1, l'amichevole fra Italia e Ucraina giocata a Genova.

I gol nel secondo tempo, al 10' di Bernardeschi e al 17' di Malinovskiy

Minuto 43, tutti fermi in campo per rendere omaggio alla memoria delle quarantatrè vittime del crollo del ponte Morandi: è il gesto di Italia e Ucraina, impegnate in un’amichevole al Ferraris. Sul maxischermo è comparsa la scritta «Genova nel cuore», i 10 mila spettatori hanno cominciato ad applaudire e dietro di loro anche i 22 giocatori i campo e le panchine, in piedi. Dopo circa un minuto, la partita è ricominciata.