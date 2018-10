Pallavolo femminile: ko anche gli Stati Uniti, nona vittoria per l'Italia

Vola l’Italia della pallavolo femminile ai Mondiali in corso in Giappone. A Osaka le azzurre guidate dal ct Davide Mazzanti, già qualificate per la Final Six, hanno infatti colto la nona vittoria consecutiva su nove partite, battendo 3-1 (25-16, 25-23, 20-25, 25-16) anche la nazionale degli Stati Uniti, campione del mondo in carica.