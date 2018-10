Dal Parma calcio a Federico Buffa, ecco tutti i premi "Sport Civiltà" 2018

Si è svolta questo pomeriggio in Municipio la riunione della Giuria del Premio Internazionale “Sport Civiltà”, giunto alla sua 42a edizione, che gode del patrocinio di Comune di Parma, Provincia di Parma e Coni Nazionale. La sezione di Parma dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport, presieduta da Corrado Cavazzini, ha promosso la riunione che si è svolta nella sala della Giunta Comunale, alla presenza anche del vicesindaco, con delega allo Sport, Marco Bosi, dove la Giuria ha scelto i vincitori destinati a ricevere il premio. Per regolamento, i premiati dovranno essere presenti a ricevere il riconoscimento il giorno della manifestazione e, di conseguenza, i vincitori designati oggi dalla Giuria verranno contattati dal comitato organizzatore del premio per conoscerne l’effettiva disponibilità per essere al Teatro Regio di Parma, alle 16.30 di lunedì 26 novembre, data della messa in scena di Sport Civiltà che vedrà, come negli ultimi anni, la regia di Marco Caronna.

I premiati (in attesa di verificarne l'effettiva disponibilità:

Il giornalista Federico Buffa

L’alpinista Maurizio Zanolla, meglio noto come Manolo

Il re dei mari, Umberto Pelizzari

L'atleta dell'anno Filippo Tortu (atletica leggera)

L’ex campione del mondo di calcio ed oggi commentatore televisivo, Beppe Bergomi

La nuotatrice Sabrina Peron (premio speciale)

Lo sciatore ipovedente Giacomo Bertagnolli

Il dirigente Alfredo Ambrosetti

Il Parma Calcio 1913, autore dell’impresa sportiva dell’anno

Per il premio “Ercole Negri”, votato dal consiglio direttivo della sezione di Parma dell'Unione Nazionale Veterani dello Sport, è stato scelto Giorgio Castelli (baseball).

La Giuria che vota i premiati di “Sport Civiltà” è presieduta da Vittorio Adorni è formata da diversi personaggi dell’imprenditoria, dello sport e del giornalismo noti a livello locale e nazionale come i due vicepresidenti della stessa, Evelina Christillin e Massimo De Luca, e i componenti Gianfranco Beltrami, Antonio Bonetti, Roberto Boninsegna, Giovanni Borri, Marco Bosi, Michele Brambilla, Franco Bulgarelli, Lino Cardarelli, Corrado Cavazzini, Alberto Chiesi, Giorgio Cimurri, Beppe Conti, Luca Cordero di Montezemolo, Giampaolo Dallara, Renato Dalla Riva, Roberto Delsignore, Giancarlo Dondi, Roberto Ghiretti, Carlo Magri, Giovanni Malagò, Gianni Merlo, Alberto Michelotti, Matteo Montan, Giorgio Pagliari, Annalisa Sassi, Carlo Salvatori, Alberto Scotti, Tito Stagno, Erico Verderi ed Andrea Zanlari.