Camila Giorgi vince il torneo a Linz. Djokovic trionfa a Shanghai: ora è numero 2

Camila Giorgi ha vinto il torneo Wta Linz, in Austria. La 26enne di Macerata, numero 32 del ranking mondiale, ha sconfitto in due set (6-3, 6-1) in meno di un’ora di gioco, la russa Ekaterina Alexandrova, proveniente dalle qualificazioni. Grazie a questo successo, Giorgi salirà domani al n.28 del ranking mondiale, sua miglior posizione di sempre.

Il serbo Novak Djokovic ha vinto il torneo Masters 1000 di Shanghai, battendo in due set il croato Borna Coric, col punteggio di 6-3, 6-4. Djokovic ha ottenuto così il suo 72/o titolo in carriera, il quarto nella metropoli cinese, in una stagione che lo ha visto trionfare anche a Wimbledon e agli US Open. Il serbo, già sicuro di aver strappato a Roger Federer la seconda poltrona mondiale nella classifica che sarà pubblicata domani, ora punta a tornare sul primo gradino occupato al momento da Rafael Nadal.