Dopo aver a lungo dominato sprecando sette nitide occasioni da gol a Chorzow contro la Polonia, l'Italia pareva avviata alla retrocessione nella serie B della neonata Nations League. E invece il salvatore della patria Cristiano Biraghi, difensore della Fiorentina, al 91' ha trovato la zampata vincente sotto porta per sbloccare il risultato, l'unico possibile per l'Italia. Vittoria per gli azzurri di Mancini che così restano nella zona nobile della Nations League.