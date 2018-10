Prima sconfitta dell’Italia ai Mondiali di pallavolo femminile in Giappone. Le azzurre, già qualificate alle semifinali e oggi con diverse riserve in campo, hanno ceduto alla Serbia 3-1 (21-25; 19-25; 25-23; 23-25)

Come l’Italia anche la Serbia era già qualificata alle Final Four di Yokohama.