La Serbia è la prima finalista dei Mondiali di pallavolo femminili, in corso in Giappone. La squadra guidata da Zoran Terzic, a Yokohama, ha battuto in semifinale l’Olanda per 3-1, con i seguenti parziali: 25-22, 26-28, 25-19, 25-23. La Serbia domani (non prima delle 12,40 italiane) incontrerà in finale per il titolo la vincente dell’altra semifinale fra l’Italia e la Cina.