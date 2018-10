La Cina ha conquistato la medaglia di bronzo ai campionati mondiali di pallavolo femminile in corso in Giappone. Le campionesse olimpiche (battute ieri in semifinale dall’Italia) nella finalina hanno battuto l’Olanda 3-0 (25-22, 25-19, 25-14) aggiudicandosi il terzo posto nella competizione iridata.

L'Italia gioca la finale con la Serbia