La Spal batte Roma 2-0 in uno degli anticipi della 9/a giornata con i gol al 37' di Petagna che trasforma il rigore concesso da Pairetto per fallo di Luca Pellegrini su Lazzari; l'altro gol all'11 st: calcio d’angolo di Valdifiori, Bonifazi anticipa Fazio e Olsen e beffa tutti per il 2-0. Espulso Milinkovic-Savic per doppia ammonizione. La Roma esce tra i fischi. Oggi gli anticipi della 19ma giornata della Serie A continuano con Juve-Genoa e in serata Udinese-Napoli.