Il Napoli pareggia con il Paris Saint Germain. Il Barcellona troppo forte per l'inter

Poteva essere l'occasione per battere il Paris Saint Germain in casa, ma un gol dei francesi nei minuti di recupero ha costretto il Napoli al pareggio. Cosi Psg e Napoli è finita 2-2 (0-1) La partita faceva parte del gruppo C di Champions League. I gol, al 29' Insigne, al 16' della ripresa autogol di Mario Rui, al 32' Mertens, al 48' Di Maria.

Intanto il Barcellona, senza Messi, ha battuto l'Inter 2-0 (1-0) in una partita del gruppo B della Champions League. I gol, al 32' di Rafinha; nella ripresa al 38' di Jordi Alba.