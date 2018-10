Tennis: Fognini numero 14 al mondo, Nadal resta il numero uno

Fabio Fognini si conferma il primo degli azzurri nella nuova classifica del tennis mondiale pubblicata oggi, sempre guidata dallo spagnolo Rafa Nadal. Il campione ligure guadagna una posizione e risale al numero 14, a un passo dal suo best ranking. Alle sue spalle fa un passo avanti anche Marco Cecchinato, numero 20 (anche lui ad un passo dal best ranking), mentre guadagna ben sei posizioni Andreas Seppi, ora numero 37. Stabile invece Matteo Berrettini, al numero 53. Da segnalare i best ranking di Gianluigi Quinzi, numero 151, e Filippo Baldi, numero 174.

Poche variazioni invece nella top-ten mondiale guidata da Nadal, alla sua 19esima settimana del settimo regno (la 196esima complessiva in carriera): lo spagnolo, che rientra questa settimana al Masters 1000 di Parigi-Bercy dopo lo stop di un mese e mezzo per un problema al ginocchio destro, precede di soli 215 punti il serbo Novak Djokovic mentre al terzo posto c'è lo svizzero Roger Federer, vincitore per la nona volta nella sua Basilea. Grazie al successo a Vienna il sudafricano Kevin Anderson è risalito in sesta posizione, ad un passo dal best ranking, scavalcando in un colpo solo il croato Marin Cilic e l'austriaco Dominic Thiam.