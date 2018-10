L'Inter strapazza la Lazio e sale al secondo posto

Inter batte Lazio 3-0 nel posticipo della 10ma giornata di Serie A, disputato all’Olimpico di Roma

Lazio-Inter 0-3 (0-2).

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6, Luiz Felipe 5, Acerbi 5.5, Radu 5 (33' st Bastos sv), Marusic 5.5, Parolo 5.5, Badelj 5.5 (33' pt Cataldi 6), Milinkovic 5, Lulic 5.5, Caicedo 5.5 (24' st Correa 6), Immobile 5. (23 Guerrieri, 24 Proto, 13 Wallace, 5 Lukaku, 22 Caceres, 4 Gabarron, 7 Berisha, 96 Murgia, 10 Luis Alberto). All.: S.Inzaghi 5.5.

Inter (4-2-3-1): Handanovic 6, Vrsaljko 6.5, Miranda 6.5, Skriniar 6.5, Asamoah 6.5, Brozovic 7, Vecino 7 (42' st Gagliardini sv), Politano 6.5, Joao Mario 6 (12' st Borja Valero 6.5), Perisic 7 (42' st Keita sv), Icardi 7.5. (27 Padelli, 33 D’Ambrosio, 13 Ranocchia, 6 De Vrij, 29 Dalbert, 87 Candreva, 10 L.Martinez). All.: Spalletti 7.

Arbitro: Irrati di Pistoia 6.

Reti: nel pt 28' Icardi, 41' Brozovic; nel st 25' Icardi,

Angoli: 7-6 per la Lazio.

Recupero: 1' e 4'.

Ammoniti: Brozovic, Asamoah, Radu, Cataldi per gioco falloso; Immobile per proteste; Vrsaliko per comportamento scorretto.

Spettatori: 30mila.

** I GOL

- 28' pt: gioco di prestigio a tre nell’area laziale. Perisic di petto serve Vecino. Palla di prima a Icardi che non sbaglia il tocco e porta l’Inter in vantaggio.

- 41' pt: sull'angolo battuto dall’Inter la palla arriva a Brozovic che da fuori area esplode un sinistro angolato. Sull'erba fradicia di pioggia la palla viaggia velocissima e Strakosha non ci arriva.

- 25' st: Borja Valero serve in area Icardi che con una sterzata improvvisa salta Lulic e realizza il 3-0.