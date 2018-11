A causa delle pessime condizioni atmosferiche in concerto con il Comune di Parma e quelli della Provincia si è deciso di sospendere tutte le gare in programma sabato 3 novembre e domenica 4 novembre di tutte le categorie provinciali e precisamente. 2° CATEGORIA (Girone C), 3° CATEGORIA, JUNIORES, ALLIEVI PROV. (GIR. AB) E INTERPROVINCIALE (GIR. B-C), GIOVANISSIMI PROV (GIR. A-B) E INTERPROVINCIALE (GIR. C-D), ESORDENTI E PULCINI. Per la SECONDA CATEGORIA, va specificato, la sospensione riguarda il girone C, quello parmigiano. Si giocano (al momento) i gironi piacentini e reggiani (B-D-E).