Malesia: anticipato di due ore il via delle gare (con Marquez penalizzato)

Dopo la forte pioggia del sabato su Sepang, che ha costretto gli organizzatori a ritardare il via delle qualifiche MotoGp per impraticabilità della pista, sono cambiati gli orari di domani delle gare di tutte e tre le categorie, anticipate di due ore nella speranza di evitare gli acquazzoni pomeridiani che investono la Malesia in questa stagione.

Questi gli orari italiani aggiornati: gara Moto3 alle 3; gara Moto2 alle 4,20; gara MotoGp alle 6.

Jorge Lorenzo non correrà nemmeno in Malesia della MotoGp. L’annuncio è arrivato poco prima della terza sessione di libere. Resta quindi difficoltoso il recupero del pilota Ducati dall’incidente in Thailandia, che lo aveva già costretto a saltare tre gare e ad operarsi al polso sinistro poco più di una settimana fa. Lorenzo ieri ha provato a girare nei primi due turni ed al termine non era parso ottimista. Ora è ufficiale: l’impegnativa pista malese e le condizioni climatiche estreme di grande caldo lo hanno costretto ad arrendersi al dolore dell’arto operato. Al posto del maiorchino salirà in sella Michele Pirro, collaudatore Ducati.

Marc Marquez, autore della pole a Sepang, è stato penalizzato di sei posizioni dai giudici di gara e quindi partirà settimo. Il campione del mondo è stato ritenuto colpevole di aver ostacolato un altro pilota (Andrea Iannone, ndr) con una «guida irresponsabile» durante le qualifiche. La pole va quindi a Johann Zarco (Yamaha) e in prina fila partiranno anche Valentino Rossi (Yamaha) e Andrea Iannone (Suzuki).