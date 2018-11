L'Inter rifila 5 gol al Genoa (nel pt 14' Gagliardini, 16' Politano; nel st al 4' Gagliardini, al 46' Joao Mario, al 49' st Nainggolan) per la settima vittoria consecutiva, una risposta di forza al Napoli agganciato a quota 25 punti per non mollare la Juve.

Classifica 11ª giornata

1 Juventus 28

2 *Inter 25

3 *Napoli 25

4 Milan 18

5 Lazio 18

6 Fiorentina 15

7 Sampdoria 15

8 Roma 15

9 Sassuolo 15

10 Torino 14

11 *Genoa 14

12 Cagliari 13

13 Parma 13

14 Atalanta 12

15 Spal 12

16 Udinese 9

17 Bologna 9

18 *Empoli 6

19 Frosinone 5

20 Chievo -1





* Una partita in più