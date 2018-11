La maratona di New York va agli africani. 35 runner parmigiani fra i tanti italiani in gara

L’Africa si riprende la maratona di New York: in un finale al cardiopalma, l’etiope Lelisa Desisa si è aggiudicato la "corsa più bella del mondo" con un tempo di 2:05:59 mentre la medaglia d’oro per le donne è andata alla keniana Mary Keitany con 2:22:48 e il secondo miglior tempo di sempre per la mezza maratona. Ai vincitori un assegno di centomila dollari. Per la 36enne Keitany è stata la quarta vittoria in cinque anni e il secondo miglior tempo di sempre in una maratona di New York. L’americana Shalene Flanagan, che l'anno scorso le aveva strappato il titolo, è arrivata terza (2:26:22), venti secondi dietro l’altra keniana Vivian Cheruyot.

Trentacinque i runner parmigiani a New York, tra loro anche un volto noto della politica, Francesca Gambarini: domani sulla Gazzetta in edicola la storia della loro gara

Una giornata climaticamente perfetta - sole, vento leggero e poco meno di otto gradi - ha accompagnato professionisti e dilettanti tra cui alcuni vip (la "Casalinga Disperata" Teri Hatchins, l’attore di "Spotlight" Brian D’Arcy) verso Central Park 'incendiato' dai colori dell’autunno. Lungo il percorso un milione di persone ha applaudito i corridori tra cui sette ragazzi della Comunità di San Patrignano.

Vengono da Vigevano e da Città di Castello gli italiani più veloci. Giulia Sommi, della Runners Vigevano, è arrivata 40esima tra le donne con un tempo di 2:54:19, mentre l’atleta umbro della Tiferno Runners Cristian Marianelli si è piazzato in testa alla folta delegazione tricolore con il miglior tempo per l’Italia: 2:28:35 e un piazzamento al numero 41. Hanno partecipato alla maratona di New York oltre 3.100 italiani, la seconda delegazione per nazionalità dell’intera gara.