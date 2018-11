L'Empoli licenzia Andreazzoli. Arriva Iachini

Dopo undici giornate di serie A l’Empoli ha esonerato Aurelio Andreazzoli, nel giorno del compleanno del tecnico toscano, con la squadra terzultima in classifica, a quota sei punti, gli stessi del Frosinone. La successione non ha ancora i crismi dell’ufficialità, ma il presidente Fabrizio Corsi e il suo staff dirigenziale, hanno deciso di affidare le redini del gruppo a Beppe Iachini, lo scorso anno protagonista della salvezza del Sassuolo. Iachini ha incontrato in serata Corsi per sancire un accordo già trovato verbalmente, pare per un biennale. Pur di arrivare ad Empoli, ha rifiutato un’offerta della federcalcio della Grecia, che gli aveva offerto il posto di ct della nazionale ellenica.

E’ atteso per domani mattina l’annuncio ufficiale del suo ingaggio e, già nel pomeriggio, il nuovo tecnico dovrebbe dirigere il suo primo allenamento in vista della sfida all’Udinese di domenica.

Nelle ultime due gare gli azzurri hanno perso con Juventus e Napoli senza sfigurare ma la società ha comunque optato per una sterzata, anzi un vero e proprio ribaltone. Dopo il successo nella prima giornata contro il Cagliari, l’Empoli ha raccolto tre pareggi nelle successive 10 giornate: contro il Chievo a Verona, in casa col Milan e poi il recente 3-3 a Frosinone. Nonostante il buon gioco, riconosciuto da tutta la critica, Andreazzoli paga per i risultati, frutto anche di una pochezza offensiva per ovviare alla quale non basta il gran lavoro svolto da Caputo.

Sull'Empoli pesa un calendario davvero strambo: gli azzurri hanno affrontato, dopo il successo col Cagliari, solo grandi squadre tra le mura amiche. Lazio, Milan, Roma e Juventus. In esterna le medio piccole, raccogliendo solo due punti. Dopo la 'manità di Napoli e alla vigilia dell’inizio di un periodo fondamentale è arrivato questo esonero: gli azzurri affronteranno Udinese e Atalanta al 'Castellanì, poi a Ferrara con la Spal, poi ancora a Empoli col Bologna. Tutti scontri diretti che, evidentemente, il club ha deciso di affrontare sotto la guida di Iachini.