Restano ancora fuori dalle convocazioni azzurre del ct Roberto Mancini Mario Balotelli e Andrea Belotti, prima chiamata per Tonali del Brescia, Sensi del Sassuolo e Grifo dell’Hoffenheim. Sono queste - apprende l’Ansa - le indicazioni più significative nella lista dei 27 convocati per la sfida di Nations league con il Portogallo e l’amichevole con gli Usa. Tra i convocati - che saranno ufficializzati a breve - da registrare anche il ritorno in azzurro di De Sciglio, Rugani e Pavoletti.