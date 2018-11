Coppa del mondo, Bebe Vio trascina l'Italia: "14 stoccate in rimonta, mai divertita così"

Una nuova impresa per Bebe Vio: l'azzurra della scherma paralimpica ha condotto l’Italia alla conquista della Coppa del Mondo a squadre, a Tbilisi, con un’eccezionale rimonta nella semifinale con la Cina, una finale anticipata: all’ultimo incontro azzurre sotto 40-31, Bebe contro la fortissima Bian subisce due stoccate, poi incontro fermato per la ruota della sua carrozzina che si stacca, fortunatamente senza conseguenze. Alla ripresa, l’azzurra infila 14 stoccate: Italia 45 Cina 44. In finale con l’Ungheria si completa il trionfo, 45-33 con altre 18 stoccate complessive di Bebe Vio.

"MI SONO DIVERTITA TANTO..." «Mi sono divertita così tanto che volevo che quell'assalto non finisse mai..». Bebe Vio racconta così, all'agenzia Ansa, la sua nuova impresa, le 14 stoccate nell’assalto finale della semifinale con la Cina che ha trascinato l’Italia alla finale di Coppa del Mondo di scherma paralimpica e poi al titolo. «Ero tranquilla - racconta - a quel punto ho tirato per divertirmi, non guardavo il risultato e tiravo e basta, meglio che potevo. Finchè alla fine... che bella la scherma, soprattutto quando posso condividerla con la mia squadra».