Rugby, doppio derby: capitan Castello suona la carica

Due derby, dieci punti in palio, oltre 40 Azzurri determinati a contendersi sul campo non solo il doppio derby d’Italia del Guinness PRO14 ma anche a mettersi in mostra agli occhi del ct Conor O’Shea e del suo staff in vista del Sei Nazioni 2019.

“Derby si sente da settimane prima - dice Tommaso Castello - il nostro impegno in coppa forse più semplice ma vincere con ampi margini ti dà sicuramente fiducia. La nostra testa è proiettata verso questa sfida. Scendiamo in campo per vincere dato che siamo in casa. Troviamo compagni di Nazionale: amicizia collaudata fuori dal campo, ma avversari in campo per guadagnarsi più considerazione in maglia azzurra. Le squadre hanno più rispetto di noi quando vengono a Parma, schierando le migliori formazioni: ciò dovuto ai nostri risultati oltre alle aspettative al Lanfranchi. Stiamo scrivendo la nostra storia con coach Bradley e una società presente che ci permette di esprimerci: non ci riteniamo inferiori a Treviso. La conquista del pallone sarà decisiva: è un punto di forza di Treviso ma le buone prove della nostra mischia contro i possenti russi negli ultimi due incontri in Epcr ci dà fiducia".