Zebre fermate ancora una volta dal Benetton per 28-10

Il Benetton Treviso ha battuto le Zebre Rugby per 28-10 in una partita del Guinness Pro14 (ex Celtic League) giocata allo stadio di Monigo e alla quale hanno assistito 5.000 spettatori. Questi i marcatori: nel pt 7' cp Allan (3-0); 10' cp Allan (6-0); 14' cp Canna (6-3); 27' m Bigi (11-3); nel st 6' m Ruzza tr Allan (18-3); 32' cp Allan (21-3); 40' m Lamaro tr McKinley (28-3); 40' m Canna tr Canna (28-10).

Treviso tiene così vive le aspettative di playoff in vista della gara di sabato contro Glasgow al giro di boa del torneo celtico, mentre le Zebre non colgono punti a Monigo e inseguono al settimo posto del Girone A i sudafricani Cheetahs, prossimi avversari dei bianconeri domenica 6 Gennaio al Lanfranchi e il 26 al Toyota Stadium di Bloemfontain. (

Tabellino

Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club 28-10 (p.t. 11-3)

Marcatori: 7’ cp Allan (3-0); 10’ cp Allan (6-0); 14’ cp Canna (6-3); 27’ m Bigi (11-3); s.t. 6’ m Ruzza tr Allan (18-3); 32’ cp Allan (21-3); 40’ m Lamaro tr McKinley (28-3); 40’ m Canna tr Canna (28-10);

Benetton Rugby: Hayward, Tavuyara (36’ s.t. Benvenuti), Brex, Morisi, Esposito, Allan (36’ s.t. McKinley), Duvenage (19’ s.t. Tebaldi); Barbini (cap) (1’ s.t. Pettinelli), Steyn, Lamaro, Ruzza, Zanni (9’ s.t. Herbst), Riccioni (19’ s.t Pasquali), Bigi (11’ s.t. Baravalle), Appiah (1’ s.t. Traoré) All.Crowley

Zebre Rugby Club: Padovani (28’ s.t. Brummer), Balekana, Bisegni, Castello (cap), Elliott (36’ s.t. Palazzani), Canna, Renton; Giammarioli (24’ s.t. Brown), Tauyavuca, Mbandà (19’ s.t. Tuivaiti), Biagi (19’ s.t. Ortis), Sisi, Chistolini (11‘ s.t. Bello), Luus (8’ s.t. Ceciliani), Lovotti (21’ s.t. Rimpelli) All.Bradley

Arbitro: Lloyd Linton (Scottish Rugby Union)

Assistenti: Andrea Piardi e Matteo Liperini (Federazione Italiana Rugby)

TMO: Alan Falzone (Federazione Italiana Rugby)

Calciatori: Allan (Benetton Rugby) 4/5 , McKinley (Benetton Rugby) 1/1, Canna (Zebre Rugby Club) 2/3, drop Canna (Zebre Rugby Club) 0/1

Cartellini: al 36° giallo a Biagi (Zebre Rugby Club), al 21’ s.t. giallo a Pettinelli (Benetton Rugby), al 22° s.t. giallo a Tavuyara (Benetton Rugby)

Man of the match: Ruzza (Benetton Rugby)

Punti in classifica: Benetton Rugby 4, Zebre Rugby Club 0

Note: Cielo sereno. Temperatura 8°. Campo in buone condizioni. 4920 spettatori. Esordio con le Zebre e nel Guinness PRO14 per la terza linea figiana James Brown







Tutti i precedenti di Guinness PRO14 tra le due squadre:

22-Dic-2012 Zebre Rugby v Benetton Rugby 3-10 (1-4)

29-Dic-2012 Benetton Rugby v Zebre Rugby 26-18 (4-0)

28-Dic-2013 Benetton Rugby v Zebre Rugby 20-15 (4-1)

4-Gen-2014 Zebre Rugby v Benetton Rugby 14-12 (4-1)

28-Dic-2014 Zebre Rugby v Benetton Rugby 16-26 (0-4)

3-Gen-2015 Benetton Rugby v Zebre Rugby 17-15 (4-1)

27-Dic-2015 Zebre Rugby v Benettoon Rugby 28-25 (4-1)

3-Gen-2016 Benetton Rugby v Zebre Rugby 8-18 (0-4)

23-Dic-2016 Benetton Rugby v Zebre Rugby 23-12 (4-0)

6-Mag-2017 Zebre Rugby v Benetton Rugby 3-19 (0-4)

23-Dic-2017 Benetton Rugby v Zebre Rugby Club 27-14 (5-0)

29-Dic-2017 Zebre Rugby Club v Benetton Rugby 16-20 (1-4)

27-Apr-2018 Benetton Rugby v Zebre Rugby Club 17-22 (1-4)

23-Dic-2018 Zebre Rugby Club v Benetton Rugby 8-10 (1-4)

29-Dic-2018 Benetton Rugby vs Zebre Rugby Club 23-10 (4-0)