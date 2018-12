Higuain si sblocca e il Milan batte la Spal (2-1)

Il Milan ha battuto la Spal (2-1) nel posticipo della 19ma giornata di Serie A, disputato a San Siro. La vittoria è arrivata grazie a un gol di Gonzalo Higuain che così abbatte un tabù che durava da 866 minuti, quasi dieci partite. Incontenibile la gioia dell’attaccante rossonero.

L’argentino è stato festeggiato da un abbraccio collettivo dei compagni, compresi quelli della panchina, prima di andare da Gattuso, a cui ha destinato un altro abbraccio molto intenso. Higuain non segnava dal 28 ottobre, in qual caso il Milan aveva battuto 3-2 la Sampdoria. Nel primo tempo l’argentino era stato beccato con alcuni fischi da una parte di San Siro dopo un controllo errato in area di rigore.

Intanto la Juve ha battuto la Samp 2-1 allo Stadium (doppietta di Ronaldo, rigore di Quagliarella e polemiche sulla Var) e ha chiuso l’andata con il record di 53 punti (101 nell’anno solare, altro primato). Il Napoli è passato a fatica sul Bologna, 3-2 al San Paolo nel giorno della solidarietà a Koulibaly. Hanno vinto anche Inter 1-0 a Empoli (Keita) e Roma 2-0 a Parma (Cristante e Under). Atalanta ha vinto a valanga sul Sassuolo, 6-2 a Reggio Emilia con 3 gol di Ilicic. In coda successi di Udinese, 2-0 al Cagliari, e Chievo, 1-0 al Frosinone. Lazio-Torino 1-1 e Genoa-Fiorentina 0-0.