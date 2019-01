Dallo sci ad Eurocalcio, tutti gli eventi sportivi del 2019 (Nazionale a Parma compresa)

Mondiali di nuoto, atletica, ciclismo, rugby e ginnastica artistica, con l’aggiunta della competizione iridata del Tiro a volo (a Lonato Garda), che assegnerà le carte olimpiche per Tokyo 2020, sono i principali eventi sportivi del 2019. Cui vanno aggiunte le qualificazioni per gli Europei di calcio, oltre a campionato e coppe europee; i grandi tornei di tennis, Giro, Tour e classiche di ciclismo, la Coppa del mondo di sci e scherma, e poi F1 e Motogp e Nations league di pallavolo.

GENNAIO

1: Sci, cdm, City Event donne e uomini, Oslo

5-6: Sci, cdm, slalom donne e uomini, Zagabria

8: Sci, cdm, slalom donne, Flachau

11-13: Scherma, cdm fioretto donne, Danzica

11-13: Scherma, cdm fioretto uomini, Parigi 11-13: Scherma, cdm spada donne, l’Avana

11-13: Scherma, cdm spada uomini, Heindenheim 12-13: Sci, cdm, gigante e slalom uomini, Adelboden

12-13: discesa e superg donne, St. Anton

14: Tennis, Australian Open

15: Sci, cdm, gigante donne, Kronplatz

16: Calcio, finale Supercoppa italiana Juve-Milan a Jeddah

18: Calcio femminile, amichevole Italia-Cile, Empoli

18-20: Sci, cdm, combinata, discesa e slalom uomini, Wengen

19-20: discesa e superg donne, Cortina

22: Calcio femminile, amichevole Italia-Galles, Cesena

25-27: superg, discesa e slalom uomini, Kitzbuhel 25-27: Scherma, cdm fioretto donne, St. Maur

25-27: Scherma, cdm fioretto uomini, Tokyo

25-27: Scherma, cdm spada donne e uomini, Doha

25-27: Scherma, cdm sciabola donne, Salt Lake City

26-27: Sci, cdm, discesa e superg donne, Garmisch

29: Sci, cdm, slalom uomini, Schladming



FEBBRAIO

1-2: Sci, cdm, gigante e slalom donne, Maribor

1-3: Scherma, cdm sciabola maschile, Varsavia

2: Rugby, Sei Nazioni, Scozia-Italia

2-3: Sci, cdm, discesa e gigante uomini, Garmisch

3: 53ma finale Superbowl, Atlanta

6: Calcio, semifinale di Coppa Italia, andata

8-10: Scherma, cdm fioretto donne e uomini, Torino

8-10: Scherma, cdm spada donne, Barcellona

8-10: Scherma, cdm spada uomini, Vancouver

9: Rugby, Italia-Galles

12: Calcio, ottavi Champions Roma-Porto

13: Calcio, amichevole Italia-Francia under 19, Siena

14: Calcio, Europa league, Lazio-Siviglia, Zurigo-Napoli

14-17: Basket, Coppa Italia, Firenze

18: Tennis, torneo di Rio de Janeiro

19: Sci, cdm, City Event donne e uomini, Stoccolma

20: Calcio,ottavi Champions Atletico Madrid-Juventus

22-24: Scherma, cdm sciabola donne e uomini, Cancun

22-24: combinata, superg e gigante uomini, Bansko

23-24: discesa e combinata donne, Crans Montana

24: Rugby, Sei Nazioni, Italia-Irlanda

25: Tennis, torneo di Acapulco

27: Calcio, semifinale di Coppa Italia, ritorno



MARZO

1-3: Atletica leggera, Campionati Europei indoor, Glasgow

1-3: Scherma, cdm fioretto donne, Cancun

1-3: Scherma, cdm fioretto uomini, Il Cairo

2-3: Sci, cdm, discesa e superg uomini, Kvitfjel

2-3: Sci, cdm, discesa e superg donne, Rosa Khutor

3: Maratona di Tokyo

4: Tennis, torneo di Indian Wells

6: Calcio, ottavi Champions Porto-Roma

7: Calcio: ottavi Europa league, andata

8-9: Sci, cdm, gigante e slalom donne, Splynderuv

8-10: Scherma, cdm spada donne e uomini, Budapest

8-10: Scherma, cdm sciabola donne, Atene

8-10: Scherma, cdm sciabola maschile, Padova

9: Ciclismo, Strade Bianche

9: Rugby, Sei Nazioni, Inghilterra-Italia

9-10: Sci, cdm, gigante e slalom uomini, Kranjska Gora

9-10: Atletica leggera, Coppa Europa di lanci, Samoin

10: Motogp, gp del Qatar, Losail

10: Maratone di Londra e Barcellona

10-17: Ciclismo, Parigi-Nizza

12: Calcio, ottavi Champions Juventus-Atletico Madrid

13-17: Sci, cdm, discesa, superg, gigante e slalom donne e uomini, Soldeu

13-19: Ciclismo, Tirreno-Adriatico

14: Calcio, ottavi Europa league, ritorno

15: Calcio, Champions, sorteggio quarti

16: Rugby, Sei Nazioni, Italia-Francia

16-17: Scherma, cdm fioretto donne e uomini, Anaheim

17: F1, gp di Australia, Melbourne

18: Tennis, torneo di Miami

21: Calcio, Torneo 8 Nazioni, Italia-Rep. Ceca under 20

22-24: Scherma, cdm spada donne, Cina

22-24: Scherma, cdm spada uomini, Buenos Aires

22-24: Scherma, cdm sciabola donne, Saint Niklaas

22-24: Scherma, cdm sciabola maschile, Budapest

23: Ciclismo, Milano-Sanremo

23: Calcio, Qualificazioni Europei Italia-Finlandia, Udine

26: Calcio, Qualificazioni Europei, Italia-Liechtenstein, Parma

30: Atletica, Mondiali di corsa campestre Aarhus (Danimarca)

31: F1, gp del Bahrain, Sakhir

31: Motogp, gp di Argentina, Rio Hondo

31: Ciclismo, Gand-Wevelgem.

APRILE

2-6: Nuoto, Campionati italiani assoluti, Riccione

7: Nuoto, Campionato nazionale assoluto a squadre, Riccione

8-14: Lottta, Campionati Europei, Bucarest

10-14: Ginnastica artistica, Campionati Europei in Polonia

11: Calcio, Europa league, quarti di finale andata

13. Basket, cominciano i playoffs Nba

14: F1, gp di Cina, Shanghai

14: Maratona di Parigi

14: Ciclismo, Parigi-Roubaix

14: Motogp, gp delle Americhe

15: Tennis, torneo di Montecarlo

15: Maratona di Boston

18: Calcio, Europa league, quarti di finale ritorno

19: Calcio, Champions, sorteggio semifinali

21: Ciclismo, Amstel Gold race

24: Ciclismo, Freccia Vallona

25: Calcio, finale di Coppa Italia

26-28: Scherma, cdm sciabola donne e uomini, Seul

28: F1, gp di Azerbaigian, Baku

28: Ciclismo, Liegi-Bastogne-Liegi

28: Maratona di Londra

28: Maratona di Madrid

30 apr-1 mag: Calcio, semifinali Champions, andata

30 apr-5 mag: Ciclismo, Giro di Romandia



MAGGIO

2: Calcio, Europa league, semifinali andata

3-5: Scherma, cdm fioretto donne, Tauber

3-5: Scherma, cdm fioretto uomini, San Pietroburgo

3-5: Scherma, cdm spada donne e uomini, Cali

4-5: Atletica leggera, Campionati Mondiali staffette, Nassau

5: Motogp, gp di Spagna, Jerez

5: Maratona di Praga

6: Tennis, torneo di Madrid

7-8: Calcio, semifinali Champions, ritorno

9: Calcio, Europa league, semifinali ritorno

10-12: Scherma, cdm sciabola donne, Tunisi

10-12: Scherma, cdm sciabola maschile, Madrid

11 mag -2 giu: Ciclismo, Giro d’Italia

12: F1, gp di Spagna, Montmelò

13: Tennis, Internazionali d’Italia

17-19: Scherma, cdm fioretto donne e uomini, Shangai

17-19: Scherma, cdm spada donne, Dubai

17-19: Scherma, cdm spada uomini, Parigi

19: Motogp, gp di Francia, le Mans

19: Atletica leggera, Coppa Europa di marcia, Alytus (Lituania)

21-23: Pallavolo, Nations league donne, fase iniziale

24-26: Scherma, cdm sciabola donne e uomini, Mosca

26: F1, gp di Monaco, Montecarlo

27: Tennis, Roland Garros

29: Calcio, finale Europa League, Baku

30: Basket, cominciano Finals Nba

31 mag-2 giu: Pallavolo uomini, Nations league, fase iniziale



GIUGNO

1: Calcio, finale Champions League, Madrid

2: Motogp, gp d’Italia, Mugello

2: Ciclismo, ultima tappa Giro d’Italia

6: Atletica leggera, Golden Gala, Roma

8: Calcio, Qualificazioni Europei, Grecia-Italia

9: F1, gp del Canada, Montreal

9-16: Ciclismo, giro del Delfinato

11: Calcio: Qualificazioni Europei, Italia-Bosnia

15-23: Ciclismo, Giro di Svizzera

16: Motogp, gp di Catalogna, Barcellona

17-22: Scherma, Campionati Europei, Dusseldorf

18-20: Pallavolo, Nations league donne, seconda fase

21-23. Nuoto, Mediterranean Cup, Burgas

21-23: Nuoto, trofeo Sette Colli, Roma

21-30: Lotta, Giochi Europei, Faenza

23: F1, gp di Francia, Le Castelet

28-30: Pallavolo, Nations league uomini, seconda fase

30: F1, gp d’Austria, Spielberg

30: Motogp, gp di Olanda, Assen



LUGLIO

Tiro a volo, Campionati Mondiali, Lonato del Garda (data da definire)

1: Tennis, torneo di Wimbledon

3-7: Pallavolo, Nations league donne, Final six

3-14: Universiadi, Napoli

6-28: Ciclismo, Tour de France

7: Motogp, gp di Germania, Sachsenring

10-14: Pallavolo, Nations league uomini, Final six

14: F1, gp di Gran Bretagna, Silverstone

15-23: Scherma, Campionati Mondiali, Budapest

21-28: Nuoto, Campionati Mondiali, Gwangju (Corea)

22: Tennis, torneo di Amburgo

28: F1, gp di Germania, Hockenheim



AGOSTO

3: Ciclismo, Classica di San Sebastian

3-9: Ciclismo, giro di Polonia

4: F1, gp di Ungheria, Budapest

4: Motogp, gp della Rep. Ceca, Brno

5: Tennis, torneo di Montreal

9-11: Atletica leggera, Campionati Europei a squadre, Bidgoszcz (Polonia)

11: Motogp, gp d’Austria, Red Bull ring

21-26: Palermo-Montecarlo, regata di vela d’altura

24 ago-15 set: Ciclismo, Vuelta di Spagna

25: Motogp, gp di Gran Bretagna, Silverstone

26: Tennis, Us Open



SETTEMBRE

1: F1, gp del Belgio, Spa

5: Calcio, Qualificazione Europei, Armenia-Italia

6-8: Atletica leggera, Campionati italiani assoluti, Bressanone

8: F1, gp d’Italia, Monza

8: Calcio, Qualificazioni Europei, Finlanda-Italia

10: Calcio, Qualificazioni Europei under 21, Italia-Lussemburgo

13-15: Ginnastica artistica, Campionati italiani assoluti

15: Motogp, gp di San Marino, Misano

19-24: 59/a edizione Salone nautico internazionale organizzato da Ucina Confindustria nautica, Genova

20: Rugby, cominciano Mondiali in Giappone (fino al 2 novembre)

21-29: Ciclismo, Campionati Mondiali su strada, Yorkshire

22: Rugby, Mondiali, Italia-Namibia

22: F1, gp di Singapore, Marina Bay

22: Motogp, gp di Aragona

22. Maratona di Mosca

26: Rugby, Mondiali, Italia-Canada

27 set- 6 ott: Atletica Leggera, Campionati Mondiali, Doha

29: F1, gp di Russia, Sochi

29: Maratona di Berlino

29-30: Basket, Supercoppa Italiana, Brescia



OTTOBRE

4-13: Ginnastica artistica, Campionati Mondiali, Stoccarda

4: Rugby, Mondiali, Sudafrica-Italia

6: Motogp, gp di Thailandia, Chang

10: Calcio, Qualificazioni Europei under 21, Irlanda-Italia

12: Calcio, Qualificazioni Europei, Italia-Grecia

12: Ciclismo, Giro di Lombardia

12: Rugby, Mondiali, Nuova Zelanda-Italia

13: F1, gp del Giappone, Suzuka

14: Calcio, Qualificazioni Europei under 21, Armenia-Italia

14: 51/a Barcolana di vela, Trieste.

14-22: Lotta, Campionati Mondiali, Tbilisi

15: Calcio, Qualificazioni Europei, Liechtenstein-Italia

20: Motogp, gp del Giappone, Motegi

21: Tennis, torneo di Basilea

27: F1, gp degli Usa, Austin

27: Motogp, gp d'Australia, Phillip Island



NOVEMBRE

2: Rugby, finale Mondiali 2019 a Yokohama

3: Motogp, gp di Malesia, Sepang

3: Maratona di New York

3: F1, gp del Messico, Città del Messico

4: Tennis, Next Gen finals

11: Tennis, Atp Finals

16: Calcio, Qualificazioni Europei under 21, Italia-Islanda

19: Calcio, Qualificazioni Europei under 21, Italia-Armenia

17: F1, gp del Brasile, San Paolo

17: Motogp, gp di Valencia



DICEMBRE

1. F1, gp di Abu Dhabi, Yas Marina

4: Nuoto, Campionati Europei in vasca corta, Glasgow.