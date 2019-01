«Io spero, perche gli voglio bene, che possa succedere qualcosa ma non voglio dire altro, se non che so che Michael lotta, che ha tanta determinazione e una famiglia magnifica intorno». Lo dice l’ex presidente della Ferrari, Luca di Montezemolo, in un’intervista a Rai Sport, in cui fa gli auguri per il nuovo anno alla 'Rossà: «Auguro nel nuovo anno alla Ferrari e a Vettel di vincere, di avere una macchina competitiva. Bisogna tornare a vincere, sostenendo senza troppa fretta e pressione Leclerc».