Rafa Nadal si è ritirato dal torneo di Brisbane, un Atp 250 in svolgimento sui campi in cemento della città australiana. Il maiorchino, n.2 del ranking mondiale, è stato costretto al forfait per un’elongazione muscolare alla coscia sinistra che si era procurato la settimana scorsa al torneo esibizione di Abu Dhabi. «Va molto meglio e volevo giocare ma lo staff medico mi ha invitato alla prudenza per non correre il rischio di saltare Melbourne», ha spiegato il 32enne spagnolo assente dal circuito dalla semifinale degli US Open a settembre.

Fuoro, ma dopo aver giocato, anche l’ex n.1 del mondo Andy Murray, sconfitto nei quarti dal russo Daniil Medvedev, numero 16 del ranking e quarto favorito del seeding, che lo ha superato per 7-5 6-2.