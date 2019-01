Jorge Lorenzo: "Honda squadra vincente come Barcellona e Real"

Per Jorge Lorenzo stare in sella alla Honda è come giocare nel Barca o nel Real, essere cioè al top. Nella sua prima intervista ufficiale da pilota HRC, pubblicata sul sito della casa giapponese e ripresa da Sky, il pilota spagnolo spiega che «la Honda può diventare la squadra più vincente della storia. Ha collezionato tanti successi e titoli. Facendo un paragone con il calcio, potrebbe essere come il Barcellona o il Real Madrid. Non c'è una squadra al mondo più importante e più vincente».

«L'ultima stagione ho guidato una moto completamente diversa, la Ducati era molto grande e alta - aggiunge Lorenzo - Forse era un pò troppo grande per me. La Honda si adatta meglio a me come dimensioni. E’ più compatta, più piccola e più bassa. Riesco a 'raccogliermì meglio. Mi sento più a mio agio quando entro in curva: più sei vicino all’asfalto, più senti fiducia. La prima impressione è stata positiva, ho visto tanto potenziale». Inevitabile la domanda su Marquez (12 titoli iridati in due), suo nuovo compagno di squadra ma anche iridato in carica e primo avversario per il Mondiale: «Tutti i piloti hanno punti di forza e punti deboli. Anche Marquez li ha. Proverò a imparare dai suoi punti di forza, scommetto che anche Marc proverà a imparare dai miei. Ci sproneremo a vicenda. Io voglio battere Marc e lui vuole battere me, questo è sempre un motivo di crescita per il team, aiuta a migliorare tecnicamente la moto». La presentazione della nuova HRC e del nuovo team è in programma il 23 gennaio a Madrid.