Sconfitta a sorpresa per Novak Djokovic che a Doha apre male il suo 2019. Il serbo, numero uno del mondo e vincitore a Doha nel 2016 e 2017, ha ceduto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, numero 24 Atp e settima testa di serie, con il punteggio di 3-6 7-6(6) 6-4, in due ore e 35 minuti di gioco.

E’ stato soltanto il secondo successo per lo spagnolo, che in precedenza si era imposto nelle semifinali del Master 1000 di Shanghai nel 2016, a fronte di otto affermazioni del 31enne di Belgrado.