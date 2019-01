Il Parma baseball ha raggiunto un accordo per le stagioni 2019 e 2020 con l'atleta Mattia Mercuri: il nazionale italiano arriva al Parma Clima con la formula del prestito gratuito per due stagioni grazie alla disponibilità del Nettuno 1945, titolare del cartellino. Alla società laziale vanno i ringraziamenti del Parma baseball per aver agevolato la trattativa concedendo il necessario nulla osta.